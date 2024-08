Si fa trascinare da una jeep su una specie di vasca da bagno per le strade sotto Morgex: grave ventenne valdostano

E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Aosta un ventenne valdostano che nel pomeriggio di Ferragosto è stato protagonista di un “singolare” incidente sopra Morgex. Le sue condizioni sono gravi e si trova nel reparto di Rianimazione.

Un “singolare” incidente sopra Morgex

Il fatto è avvenuto nella frazione Arpy. Assieme ad un altro giovane (rimasto ferito in maniera leggera) è entrato in una vasca da bagno, normalmente utilizzata per abbeverare le mucche, e si è fatto trascinare per le strade del villaggio da un fuoristrada.

All’improvviso si sono schiantati contro una casa. Il ragazzo, Didier Quinson, ha urtato il capo con violenza contro un muro, riportando un grave trauma cranico. Sull’accaduto indagano i carabinieri.