Una giovane donna, a Londra, è riuscita a realizzare il suo sogno: diventare medico, senza alcuna qualifica e senza aver frequentato la facoltà di medicina. La ragazza, infatti, è entrata semplicemente in ospedale e ha finto di essere un medico.

Si finge medico in ospedale

Kreuena Zdrafkova, una ragazza di 19 anni nata in Bulgaria e residente a Londra, aveva sempre sognato di diventare medico e di lavorare in ospedale. Alla ragazza, però, mancava solo una cosa, un piccolo dettaglio quasi irrilevante: la formazione, una laurea, una qualche forma di qualifica. Questo, però, non ha in alcun modo ostacolato i suoi sogni. Ha deciso infatti di indossare un camice bianco e di entrare nell’ospedale di Earling, in un quartiere di Londra.

La ragazza si è subito calata nella parte, iniziando a comportarsi come i medici che aveva attorno, presentandosi come Dr. Christina. Nel corso della giornata si è finta medico, interpretando il ruolo con dedizione. Ha controllato ed esaminato la strumentazione medica ed è salita perfino su un’ambulanza.

Si finge medico e cura i pazienti

Ma cos’è un medico senza i suoi pazienti? La ragazza, infatti, ha “curato” anche alcune persone, somministrando a un paziente una sostanza sconosciuta. Felice per la giornata trascorsa, la ragazza si è ripresentata in ospedale tre giorni dopo. Questa volta, però, il suo fingersi medico non ha funzionato come previsto e la ragazza è stata arrestata e condannata poi a 12 mesi di libertà vigilata.

L’avvocato della ragazza ha cercato di dipingerla come una giovane migrante che voleva semplicemente realizzare il sogno, ovvero quello di diventare medico, senza mettere in pericolo nessuno. Durante la sua giornata da medico, però, la ragazza ha curato un paziente che era stato portato in ospedale in stato di arresto ed era sotto la supervisione di due poliziotti. Le riprese delle telecamere di sorveglianza dell’ospedale mostrano la ragazza mentre inietta una siringa di una sostanza sconosciuta nella bocca del paziente. La sostanza per fortuna non ha avuto effetti negativi.