Domenica 8 giungo, a Madrid è andata in scena una grande protesta organizzata dal Partito Popolare (PP), guidato da Alberto Nuñez Feijóo, contro il governo del primo ministro Pedro Sánchez. La protesta, alla quale hanno partecipato decine di migliaia di persone (50mila per il governo, oltre 100mila secondo gli organizzatori), è stata indetta a seguito dei presunti scandali di corruzione che hanno coinvolto gli alleati politici e la famiglia di Sánchez.

“Mafia o democrazia”

Il Partito Popolare ha organizzato la grande manifestazione adottando lo slogan “Mafia o democrazia”. Lo stesso Feijóo è poi intervenuto sul palco chiedendo a gran voce le dimissioni del primo ministro socialista, Pedro Sánchez, e la convocazione di nuove elezioni. Rivolgendosi al pubblico, il leader del partito ha invitato Sánchez a “smettere di nascondersi, smettere di mentire e smettere di scappare”, chiedendogli poi di arrendersi alla democrazia.

Le proteste sono scoppiate in risposta allo scandalo relativo alla diffusione di alcune registrazioni audio nelle quali l’ex-militante del partito socialista Leire Diez offre favori a imprenditori e avvocati, in cambio di informazioni compromettenti sui vertici del dipartimento incaricato di indagare sulla moglie e sul fratello di Sánchez. Diez, che poi si è distanziata dal partito, ha fermamente negato di aver agito in modo illecito, dichiarando che non stava in alcun modo parlando per conto del Partito Socialista.