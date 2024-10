Si prende cura del marito paralizzato per sei anni, quando lui guarisce decide di lasciarla

Una donna malese si prende cura del marito paralizzato, costretto a letto per sei anni dopo un’incidente stradale. Una volta guarito, l’uomo decide di divorziare dalla moglie per sposare un’altra donna. Il triste episodio ha avuto una grande risonanza mediatica in Malesia, tra lo shock generale.

Cura il marito per anni e viene lasciata

Per diversi anni Nurul Syazwani ha documentato parte della sua vita quotidiana sui social media, mentre si prendeva cura del marito. Assisteva l’uomo svolgendo diverse operazioni come nutrirlo con un sondino nasogastrico, cambiargli i pannolini e aiutarlo a fare il bagno. Suo marito era rimasto ferito gravemente in un incidente d’auto e ci sono voluti sei anni prima che tornasse a camminare. La donna ha sempre badato a lui.

La sua dedizione e il suo amore per il marito hanno attirato l’attenzione di oltre 32mila persone su Facebook. I fan della donna e del suo duro lavoro per il bene del marito, però, sono rimasti scioccati quando hanno scoperto che l’uomo non solo aveva divorziato da Nurul dopo la convalescenza, ma aveva anche sposato un’altra donna. Hanno appreso la notizia direttamente da Nurul, che si è congratulata con il suo ex marito e la sua nuova sposa in un post su Facebook.

Social indignati

La notizia del divorzio di Nurul ha scioccato i social media malesi. Molti utenti si sono rifiutati di credere che qualcuno potesse ripagare la sua gentilezza in quel modo orribile, ovvero abbandonandola. Alcuni fan, che avevano seguito i racconti quotidiani di Narul su Facebook, hanno espresso la loro delusione per la decisione dell’uomo di divorziare da lei non appena si fosse ripreso, per sposare poi un’altra donna.

Nonostante l’indignazione social, Nurul ha chiesto alle persone di smettere di infastidire il marito e la sua nuova moglie, aggiungendo che lei e il suo ex avevano accettato di crescere insieme la figlia. I suoi fan virtuali, però, non hanno mai digerito la situazione: “Come può esserci una persona così ingrata? Sembra che non abbia cuore”, ha commentato qualcuno. Per evitare al suo ex marito e alla sua nuova moglie le pesanti critiche social, Nurul ha deciso di scusarsi con gli sposi per aver attirato l’attenzione su di loro. La donna ha chiesto ai suoi fan di smetterla di incolpare il suo ex marito per quello che è successo.