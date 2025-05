Una giornata all’aria aperta tra padre e figlio si è trasformata in una tragedia sul Passo della Spugna, al confine tra Toscana e Marche. Un 41enne di Sestino (Arezzo) ha perso la vita nel pomeriggio di sabato dopo essersi ribaltato con il suo quad lungo i tornanti della zona. Con lui c’era il figlio di 10 anni, rimasto miracolosamente illeso. È stato proprio il bambino, in stato di shock ma lucido, a chiamare i soccorsi quando il padre non ha più risposto.

L’incidente si è verificato intorno alle 14:30. Approfittando della giornata di sole, l’uomo aveva deciso di percorrere con il figlio la strada panoramica che collega Sestino a Borgo Pace. Ma qualcosa è andato storto: nel tentativo di evitare un ostacolo improvviso, l’uomo ha perso il controllo del quad, che è uscito di strada e si è ribaltato più volte su un terreno in pendenza. Il figlio, che sedeva dietro, è riuscito a saltare giù in tempo, fermandosi sul ciglio della carreggiata.

Il coraggio del bambino e l’ultimo saluto della comunità

In preda al panico, ma mosso da un senso di responsabilità fuori dal comune, il bambino ha cercato il padre tra i rovi, lo ha chiamato a gran voce, poi ha dato l’allarme. Grazie a lui, sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi: i vigili del fuoco di Sansepolcro, un’ambulanza del 118, l’elisoccorso Pegaso e l’elicottero Drago da Arezzo. L’uomo, purtroppo, aveva lesioni gravissime, tra cui un violento trauma cranico. Trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, è deceduto in serata.

Il bambino è stato portato in codice verde all’ospedale di Urbino, dove è stato dimesso poche ore dopo. Le sue condizioni fisiche sono buone, ma l’impatto emotivo è enorme. La comunità di Sestino si prepara ora a salutarlo e a stringersi attorno alla sua famiglia. I funerali si terranno domani, mercoledì 28 maggio, nella chiesa dell’Arcipretura.