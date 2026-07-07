Il sindaco di Levice, nell’alta Langa cuneese, è morto in un tragico incidente sul lavoro mentre era impegnato nel suo noccioleto. La vittima è Marco Francone, 56 anni, imprenditore agricolo e primo cittadino del piccolo comune della provincia di Cuneo da poco più di due anni.

La prima ricostruzione

L’incidente è avvenuto in regione Sant’Antonio, dove Francone stava lavorando nei campi. Per cause ancora in corso di accertamento, il trattore che stava conducendo si è ribaltato, travolgendolo. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza da Cortemilia, l’elisoccorso del 118 decollato da Torino, i vigili del fuoco di Alba e i carabinieri. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per il 56enne non c’è stato nulla da fare e i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Padre di tre figli, Francone guidava insieme alla famiglia l’azienda agricola “Levicciola”. Eletto alla guida del Comune con la lista civica Facciamo squadra, era subentrato nell’incarico a Francesca Rovello.

Alla notizia della tragedia sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio. Il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, e il vicepresidente Massimo Antoniotti hanno dichiarato: “Siamo sgomenti per quanto accaduto a Marco. Unitamente a tutto il Consiglio Provinciale esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia ed esprimiamo la nostra vicinanza alla comunità di Levice, colpita da questo lutto improvviso”.

Sull’ennesimo incidente mortale sul lavoro è intervenuto anche il segretario generale dell’Ugl (L’Unione Generale del Lavoro), Paolo Capone: “Siamo stanchi di dover commentare, quasi ogni settimana, tragedie di questo tipo. La sicurezza nei luoghi di lavoro deve diventare una priorità reale per istituzioni e parti sociali”. Capone ha aggiunto: “Servono investimenti in formazione e prevenzione, una cultura diffusa della sicurezza e, soprattutto, controlli preventivi concreti e accurati. Troppo spesso, infatti, scopriamo solo a posteriori che tragedie come questa si sarebbero potute evitare”, esprimendo inoltre “il più profondo cordoglio per l’ennesima morte sul lavoro”.