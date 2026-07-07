Il Belgio conquista con autorità l’accesso ai quarti di finale del Mondiale grazie a un netto 4-1 inflitto agli Stati Uniti, eliminati davanti al pubblico di Seattle. I Diavoli Rossi hanno dominato la sfida, trascinati dalla doppietta di Charles De Ketelaere e dalle reti di Hans Vanaken e Romelu Lukaku, autore anche di un’esultanza che ha fatto discutere con la cosiddetta “Trump dance”.

Sotto i riflettori è finito anche Folarin Balogun, tornato a disposizione dopo la controversa sospensione della sua squalifica. L’attaccante statunitense, però, non è riuscito a lasciare il segno ed è apparso poco incisivo per tutta la gara. Con questa vittoria il Belgio raggiunge i quarti di finale, dove affronterà la Spagna in una delle sfide più attese del torneo, mentre gli Stati Uniti salutano la competizione agli ottavi di finale.