Si rovescia carrello dopo la gara automobilistica Alpe del Nevegal, un morto e un ferito

La celebre gara automobilistica dell’Alpe del Nevegal, nel Bellunese, si è conclusa in tragedia, segnando una giornata che doveva essere di festa e celebrazione della rinascita del Colle, recentemente rivitalizzato da nuovi investimenti. Poco dopo le 15.30, un grave incidente ha sconvolto la serenità che aveva caratterizzato la fine della competizione. La corsa, partita dalla Nogherazza e terminata all’hotel Pineta, era trascorsa senza problemi, con la folla che, soddisfatta, si apprestava a tornare a casa e gli organizzatori impegnati negli ultimi adempimenti burocratici.

L’incidente

Mentre i tecnici di gara stavano smontando le attrezzature di sicurezza lungo il tracciato, un tragico evento ha cambiato tutto. Un furgone con rimorchio, utilizzato dai volontari per il recupero delle attrezzature, ha perso il controllo e si è ribaltato nei pressi della curva 7. Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine, ma le prime ricostruzioni suggeriscono che una manovra errata possa aver destabilizzato il rimorchio, causando il capovolgimento del veicolo. Le conseguenze sono state devastanti: L.M., un residente di Belluno, è deceduto sul colpo, mentre un altro volontario è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale San Martino di Belluno.

I soccorsi e le indagini

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e i mezzi del Suem sono arrivati in tempi rapidissimi, inclusi l’elicottero che ha trasportato d’urgenza il ferito grave all’ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Belluno, che stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e accertare le responsabilità. La comunità è rimasta scossa da questa tragedia che ha gettato un’ombra su una giornata che doveva essere di gioia e condivisione.

Una comunità in lutto

L’incidente all’Alpe del Nevegal ha lasciato la comunità di Belluno in lutto. L’evento, che doveva celebrare la rinascita del Colle e i recenti cambiamenti volti a rivitalizzare l’area, si è trasformato in un giorno di dolore e riflessione. La gara, che era stata un successo fino a quel momento, è ora ricordata per la tragedia che ha colpito i volontari impegnati a garantire la sicurezza del tracciato. La perdita di L.M. e le gravi condizioni dell’altro volontario ricordano l’importanza della sicurezza e della prudenza in ogni aspetto delle attività sportive e organizzative.