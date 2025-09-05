Un bambino di 3 anni residente a Taranto è deceduto all’ospedale Giovanni XXIII di Bari nel giro di poche ore a causa di una probabile meningite. La Asl di Taranto ha reso noto che la causa del decesso ipotizzata è “una sepsi fulminante da meningococco”. Il piccolo non era vaccinato contro questo agente patogeno, come confermato dalla stessa Asl.

Il dramma si è consumato rapidamente: mercoledì 3 settembre, il bambino ha iniziato a sentirsi male nel pomeriggio. Alle 17 è stato immediatamente ricoverato nel reparto di pediatria della sua città, dove i medici hanno subito riconosciuto la gravità della situazione. Viste le condizioni critiche, è stato trasferito al reparto pediatrico di Bari, dove è arrivato intorno alle 22. Pochissime ore dopo, all’alba del 4 settembre, il piccolo è spirato, lasciando sgomenti familiari e personale medico.

Le indagini e le misure sanitarie

La procura di Bari ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze del decesso, e nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia per confermare la causa dell’infezione. “Sono attualmente in corso le analisi di laboratorio e gli approfondimenti diagnostici per confermare la causa dell’infezione”, ha spiegato la Asl.

Nel frattempo, il dipartimento di prevenzione ha già attivato tutte le procedure previste per la sorveglianza epidemiologica e la profilassi dei contatti stretti, nel pieno rispetto delle normative vigenti.