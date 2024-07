Si trova un ladro in casa di notte, lo accoltella e torna a dormire

Nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2024, un uomo di 34 anni è stato trovato sanguinante sull’asfalto in via Mac Mahon a Milano, dopo un tentativo di furto finito con un’aggressione. L’allerta è scattata quando i soccorritori hanno trovato l’uomo con ferite da arma da taglio. Le prime indagini della polizia hanno rivelato che il ferito aveva tentato di svaligiare un appartamento, ma è stato sorpreso e aggredito dal proprietario di casa.

Cosa è successo

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, il 34enne avrebbe forzato l’ingresso di un appartamento situato al piano rialzato del civico 119 di via Mac Mahon. Una volta all’interno, il ladro è stato sorpreso dal padrone di casa, un uomo di 48 anni di origine cinese. In preda al panico, il proprietario ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il presunto ladro all’addome. Dopo l’aggressione, il 48enne sarebbe tornato a dormire, mentre il ladro, gravemente ferito, è riuscito a scappare, accasciandosi in strada.

Le indagini

L’uomo ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è stato operato e attualmente è ricoverato in terapia intensiva, sebbene non sia in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stanno ora valutando le posizioni di entrambe le persone coinvolte. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto e per determinare le responsabilità legali di ciascuna parte coinvolta nell’incidente.