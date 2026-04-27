Si è tuffato in un canale per riuscire a salvare il suo cane, ma alla fine non è riuscito a tornare a galla ed è morto. Protagonista della vicenda un uomo di 54 anni, Sergio Pizzamiglio, residente a Castelnuovo Bocca d’Adda, nel Lodigiano. L’incidente è avvenuto a Tencara di Pizzighettone, in provincia di Cremona. Sul posto il 118 e i Carabinieri.

In base a quanto riferito da alcuni testimoni, l’uomo stava camminando a margine del canale quando il suo cane è finito in acqua. Si è immediatamente prodigato per recuperarlo ma alla fine la risalita è stata impossibile per lui. Un passante ha notato la scena e ha chiamato i soccorsi, per poi tuffarsi insieme ad altri due giovani. Alla fine, insieme, sono riusciti a riportare a riva il lodigiano. Lì hanno tentato il tutto per tutto gli operatori del 118, praticando un lungo massaggio cardiaco, che però si è rivelato inutile.