In un bar a Mugnano, in provincia di Napoli, un 26enne rumeno ha alzato decisamente il gomito. Già ubriaco e barcollante, ha poi parcheggiato il suo tir a pochi passi dal bar, ha bevuto qualche altro goccio e prima di andare via ha agguantato una bottiglia di champagne ed è scappato. I proprietari del locale lo hanno inseguito, ma lui è riuscito a rifugiarsi nell’abitacolo del suo camion. A quel punto, senza pensarci due volte, il 26enne ha messo in moto e spinto il piede sull’acceleratore.

Il suo camion, complice il tasso alcolemico e la fretta, si è subito schiantato contro un’auto parcheggiata. I gestori del bar lo hanno quindi raggiunto con una certa facilità e lo hanno bloccato fino all’arrivo dei carabinieri della sezione radiomobile di Marano. Alla fine, il 26enne incensurato è stato denunciato per furto aggravato, mentre il suo veicolo è stato sequestrato e la sua patente sospesa.