Siria, le ultime notizie, Damasco è caduta in mano ai ribelli e Assad è fuggito, sparito, forse morto. I ribelli siriani, guidati dal gruppo militante islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), che ha una lunga e coinvolta storia nel conflitto siriano ed è designato come organizzazione terroristica dall’ONU, dagli USA, dalla Turchia e da altri paesi, sono “entrate” nella capitale Damasco, costringendo il presidente Bashar al-Assad a fuggire dal paese in una località segreta.

Assad, che per decenni aveva schiacciato ogni forma di dissenso, è volato via da Damasco verso una destinazione sconosciuta domenica mattina, mentre i ribelli hanno affermato di essere entrati nella capitale senza alcun segno di schieramento dell’esercito.

Un aereo della Syrian Air è decollato dall’aeroporto di Damasco all’incirca nel momento in cui la capitale è stata presa dai ribelli, secondo i dati del sito web Flightradar.

Assad fuggito dalla Siria o morto?

Inizialmente l’aereo ha volato verso la regione costiera della Siria, una roccaforte della setta alawita di Assad, ma poi ha fatto una brusca inversione a U e ha volato nella direzione opposta per alcuni minuti prima di scomparire dalla mappa.

Due fonti siriane hanno affermato che c’era un’altissima probabilità che Assad possa essere morto in un incidente aereo, poiché era un mistero il motivo per cui l’aereo aveva fatto una brusca inversione a U ed era scomparso dalla mappa, secondo i dati del sito web Flightradar.

“È scomparso dal radar, forse il transponder era spento, ma credo che la probabilità maggiore sia che l’aereo sia precipitato…”, ha affermato una fonte siriana senza fornire ulteriori dettagli.

Sembra un remake della fuga di Lin Piao, nel 1971, dalla Cina di Mao: l’aereo si schiantò prima di raggiungere la Russia perché nella fretta della fuga non era stato caricato carburante sufficiente,

I ribeli hanno anche liberato tutti i detenuti dalla famigerata prigione di Sednaya a Damasco, annunciando la “fine dell’era della tirannia nella prigione di Sednaya”.

Migliaia di persone in auto e a piedi si sono radunate in una piazza principale di Damasco, agitando e cantando “Libertà” da mezzo secolo di governo della famiglia Assad, hanno detto testimoni.

Mentre i siriani esprimevano gioia, il primo ministro Mohammad Ghazi al-Jalali ha affermato di essere pronto a sostenere la continuità del governo e pronto a collaborare con qualsiasi leadership scelta dal popolo siriano.

I timori di Israele

Israele, che ha gravemente indebolito i gruppi sostenuti dall’Iran Hezbollah in Libano e Hamas a Gaza, probabilmente festeggerà la caduta di Assad, un altro dei principali alleati regionali dell’Iran. Ma le prospettive di un gruppo islamista al governo della Siria probabilmente solleveranno preoccupazioni.

I ribelli siriani hanno dichiarato domenica di aver posto fine al governo autoritario di Bashar al-Assad durato 24 anni, nel loro primo annuncio alla televisione di stato dopo un’offensiva lampo che ha colto di sorpresa il mondo.

Il comando dell’esercito siriano ha notificato domenica agli ufficiali che il regime di Assad era finito, ha detto a Reuters un ufficiale siriano che era stato informato della mossa.

Ma l’esercito siriano in seguito ha affermato di aver continuato le operazioni contro “gruppi terroristici” nelle città di Hama e Homs e nella campagna di Deraa.

Domenica mattina, i ribelli hanno annunciato di aver ottenuto il pieno controllo della città chiave di Homs, sferrando un grave attacco al governo durato 24 anni del presidente al-Assad.

Celebrando la vittoria, i ribelli hanno sparato in aria e molti altri hanno rimosso i manifesti del presidente siriano.

La caduta di Homs aveva dato agli insorti il ​​controllo del cuore strategico della Siria e di un importante incrocio autostradale, separando Damasco dalla regione costiera che è la roccaforte della setta alawita di Assad e dove i suoi alleati russi hanno una base navale e una base aerea.

Migliaia di residenti di Homs si erano riversati nelle strade dopo che l’esercito si era ritirato dalla città centrale, ballando e cantando “Assad se n’è andato, Homs è libera” e “Lunga vita alla Siria e abbasso Bashar al-Assad”.

Il comandante dei ribelli siriani Hassan Abdul Ghani, in una dichiarazione di domenica mattina, ha affermato che le operazioni avrebbero “completamente liberato” la campagna intorno a Damasco e che le forze ribelli stavano guardando verso la capitale.

Nei giorni scorsi, le forze ribelli siriane, guidate da Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sono riuscite a conquistare quattro città chiave, Daraa, Quneitra, Suwayda e Homs, in un solo giorno.