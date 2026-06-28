Impronte digitali, controllo biometrico dei documenti e addio al timbro sul passaporto amato dai viaggiatori più incalliti. L’Entry-Exit System – acronimo Ees – è il nuovo sistema di controllo per gli ingressi e le uscite dall’area Schengen messo in campo dall’Ue.

La sua messa in campo data 11 ottobre 2025 ma la Commissione, consapevole dei possibili rischi sui tempi di attesa negli aeroporti, aveva pensato ad una sua entrata in vigore graduale. La piena operatività del sistema è infatti scattata lo scorso 10 aprile.

L’Entry-Exit System ha coinvolto tutti i Paesi dell’area Schengen, ovvero a 25 Stati membri dell’Ue (ne sono esclusi Cipro e Irlanda) più Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Svizzera.

Sistema EES, come funziona

Sistema Ees fa perno su un monitoraggio IT degli ingressi che lascia poco spazio alle scappatoie. Riguarda tutti i cittadini extra-Ue che entrano in Schengen per un soggiorno di breve durata, ovvero dai 90 ai 180 giorni.

Nel rispetto della privacy vengono registrati i dati biometrici dei passeggeri – impronte digitali, riconoscimento facciale, scansione dell’iride – insieme ai dati contenuti nel passaporto. Essendo un sistema mai utilizzato prima, chi entra in Ue deve registrarsi al suo primo ingresso in terminali automatici appositi, rispondendo a quattro quesiti obbligatori. La registrazione durerà tre anni.

Self service kiosk

Sono all’origine del casus belli emerso in questi giorni sul rischio di lunghe code negli scali europei. Si tratta dei terminali ai quali i cittadini extra-Schengen devono registrare per la prima volta i propri dati biometrici.

In Italia, i primi due aeroporti a essere stati forniti dei terminali sono stati quelli di Fiumicino e di Malpensa. Per quanto riguarda i porti, invece, i Kiosk già dal 12 ottobre scorso sono comparsi a Civitavecchia e Genova. Allo scalo di Fiumicino ad ottobre, era stata messa a punto l’installazione di oltre 200 Self Service Kiosk.

Criticità e proteste

L’applicazione graduale predisposta dall’Ue voleva agevolerà il passaggio degli scali all’Ees. Ad ottobre 2025 il sistema riguardava solo il 10% dei passeggeri in arrivo o in partenza dai paesi extra-Ue.

Con la piena operatività del sistema sono cominciati i disagi. Nelle settimane scorse le situazioni più critiche sono state registrati a Francoforte e a Atene, e la Grecia ha già avvertito che potrebbe interrompere l’applicazione del sistema Ees in estate, quando i flussi di turisti saranno al massimo.