La cura dell’obesità sta entrando in una nuova era. Le più recenti linee guida pubblicate dall’American College of Physicians (ACP), una delle organizzazioni mediche più autorevoli degli Stati Uniti, hanno infatti indicato semaglutide e tirzepatide come farmaci di prima scelta per il trattamento dell’obesità negli adulti.

Si tratta dei principi attivi contenuti in farmaci ormai molto noti come Wegovy, Ozempic, Zepbound e Mounjaro, che negli ultimi anni hanno rivoluzionato il modo di affrontare il sovrappeso e l’obesità.

La decisione arriva dopo una revisione approfondita delle evidenze scientifiche disponibili e conferma una tendenza ormai evidente nella comunità medica internazionale: i farmaci appartenenti alla classe dei GLP-1 e delle incretine rappresentano oggi le opzioni farmacologiche più efficaci per favorire una perdita di peso significativa e duratura.

Perché l’obesità è diventata una priorità sanitaria globale

L’obesità non è semplicemente una questione estetica. Oggi viene considerata una vera e propria malattia cronica, associata a un aumento del rischio di diabete di tipo 2, ipertensione, malattie cardiovascolari, apnea ostruttiva del sonno e alcuni tipi di tumore.

Secondo le stime internazionali, oltre il 40% degli adulti nel mondo presenta un eccesso di peso, mentre la quota di persone con obesità continua a crescere anno dopo anno.

Gli esperti sottolineano che il problema non riguarda soltanto i chili in eccesso, ma le conseguenze metaboliche che ne derivano. L’accumulo di grasso corporeo, soprattutto a livello addominale, favorisce uno stato infiammatorio cronico che può compromettere numerosi organi e sistemi dell’organismo.

È proprio per questo che la ricerca scientifica sta investendo sempre più risorse nello sviluppo di terapie capaci di intervenire sulle cause biologiche dell’obesità e non soltanto sui sintomi.

Cosa dicono le nuove linee guida

Le nuove raccomandazioni dell’ACP indicano che gli adulti con un indice di massa corporea (BMI) pari o superiore a 30 dovrebbero considerare semaglutide o tirzepatide come prime opzioni farmacologiche, sempre in associazione a un cambiamento dello stile di vita.

Lo stesso vale per le persone con BMI superiore a 27 che presentano almeno una patologia correlata all’obesità, come diabete, ipertensione o dislipidemia.

Le linee guida hanno classificato i farmaci disponibili in base alla loro efficacia, sicurezza e rapporto tra benefici e rischi.

Al primo posto si trovano semaglutide e tirzepatide, seguiti da altre opzioni farmacologiche già utilizzate negli anni precedenti, come la combinazione fentermina-topiramato, la liraglutide e il trattamento con naltrexone-bupropione.

La scelta riflette i risultati emersi dai principali studi clinici internazionali, che hanno dimostrato come i farmaci più recenti siano in grado di ottenere riduzioni di peso superiori rispetto alle terapie precedenti.

Come funzionano semaglutide e tirzepatide

Il successo di questi farmaci deriva dal loro meccanismo d’azione. Semaglutide imita l’azione del GLP-1, un ormone prodotto naturalmente dall’intestino che contribuisce a regolare l’appetito e il senso di sazietà. Tirzepatide, invece, agisce contemporaneamente su due ormoni coinvolti nel metabolismo energetico, il GLP-1 e il GIP.

In pratica, questi medicinali aiutano le persone a sentirsi sazie più rapidamente e a ridurre spontaneamente l’introito calorico quotidiano.

Diversi studi pubblicati sul New England Journal of Medicine hanno mostrato che semaglutide può favorire una perdita di peso media superiore al 15% del peso corporeo iniziale. Tirzepatide, in alcune sperimentazioni cliniche, ha raggiunto risultati ancora più sorprendenti, con riduzioni superiori al 20%.

Numeri che fino a pochi anni fa erano considerati raggiungibili quasi esclusivamente attraverso la chirurgia bariatrica.

Non basta perdere peso: conta la salute complessiva

Uno degli aspetti più interessanti delle nuove linee guida riguarda il concetto di personalizzazione delle cure. Gli esperti sottolineano infatti che la scelta del trattamento non dovrebbe basarsi esclusivamente sulla quantità di peso che una persona desidera perdere.

Occorre considerare anche la presenza di altre patologie, il rischio cardiovascolare, l’età, la qualità della vita, la disponibilità economica, le preferenze individuali e gli eventuali effetti collaterali.

Per molte persone, infatti, il vero obiettivo non è soltanto vedere diminuire il numero sulla bilancia, ma ridurre il rischio di infarto, migliorare il controllo della glicemia o abbassare la pressione arteriosa.

In questo contesto, semaglutide e tirzepatide hanno mostrato risultati particolarmente promettenti.

I benefici che vanno oltre il dimagrimento

Negli ultimi anni la ricerca ha evidenziato che questi farmaci possono offrire vantaggi che vanno oltre la semplice perdita di peso.

Diversi studi hanno osservato miglioramenti nella sensibilità all’insulina, nella pressione arteriosa, nei livelli di colesterolo e nei marcatori infiammatori.

Recentemente alcune ricerche hanno persino suggerito un possibile ruolo nella riduzione del rischio cardiovascolare e nella prevenzione di alcune complicanze legate all’obesità.

Sebbene molte di queste evidenze debbano ancora essere confermate nel lungo periodo, gli esperti ritengono che il loro potenziale terapeutico possa estendersi ben oltre il trattamento del sovrappeso.

Attenzione agli effetti collaterali

Nonostante i benefici, gli specialisti ricordano che nessun farmaco è privo di rischi. Gli effetti indesiderati più comuni includono nausea, vomito, diarrea, stitichezza e disturbi gastrointestinali, soprattutto nelle prime settimane di trattamento.

Le nuove linee guida invitano inoltre i medici a monitorare attentamente eventuali carenze nutrizionali, perdita di massa muscolare e riduzione della densità ossea, aspetti particolarmente importanti nelle persone anziane.

Per questo motivo il trattamento deve sempre essere seguito da professionisti qualificati e inserito all’interno di un percorso globale che comprenda alimentazione equilibrata, attività fisica e supporto comportamentale.

Perché le linee guida saranno aggiornate continuamente

Un elemento innovativo del documento pubblicato dall’ACP è il fatto che si tratti di una cosiddetta “living guideline”, ovvero una linea guida destinata a essere aggiornata costantemente.

La ricerca sull’obesità sta evolvendo a una velocità senza precedenti e nuovi farmaci potrebbero arrivare sul mercato nei prossimi anni.

Mantenere raccomandazioni sempre aggiornate consentirà ai medici di basare le proprie decisioni sulle evidenze più recenti, evitando che le indicazioni diventino obsolete.

Cosa cambia per chi vuole perdere peso

Il messaggio che emerge dalle nuove linee guida è chiaro: l’obesità deve essere trattata come una malattia cronica e complessa, non come una semplice mancanza di volontà.

Semaglutide e tirzepatide rappresentano oggi gli strumenti farmacologici più efficaci disponibili, ma non sostituiscono uno stile di vita sano.

Alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, sonno di qualità e gestione dello stress restano i pilastri fondamentali della salute metabolica.

I farmaci possono aiutare a raggiungere e mantenere risultati difficili da ottenere con la sola dieta, ma funzionano al meglio quando vengono utilizzati come parte di un programma completo e personalizzato.