L’Australia vuole vietare i social media per i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni

Diversi paesi hanno già promesso di limitare l’uso dei social media da parte dei bambini attraverso la legislazione, sebbene la politica dell’Australia sia una delle più severe.

Il governo australiano, informa Reuters, emanerà una legge per vietare i social media ai bambini sotto i 16 anni, ha affermato il primo ministro Anthony Albanese, in quello che definisce un pacchetto di misure leader al mondo che potrebbe diventare legge entro la fine dell’anno prossimo.

L’Australia sta sperimentando un sistema di verifica dell’età per impedire ai bambini di accedere alle piattaforme dei social media, come parte di una serie di misure che includono alcuni dei controlli più severi imposti da qualsiasi paese fino ad oggi.

“I social danneggiano i nostri figli”

“I social media stanno danneggiando i nostri figli e sto dicendo che è ora di finirla”, ha detto Albanese in una conferenza stampa.

Albanese ha citato i rischi per la salute fisica e mentale dei bambini derivanti dall’uso eccessivo dei social media, in particolare i rischi per le ragazze derivanti da rappresentazioni dannose dell’immagine corporea e contenuti misogini rivolti ai ragazzi.

“Se sei un ragazzino di 14 anni che riceve queste cose, in un momento in cui stai attraversando i cambiamenti della vita e stai maturando, può essere un momento davvero difficile e quello che stiamo facendo è ascoltare e poi agire”, ha affermato.

Nessuna giurisdizione finora ha provato a utilizzare metodi di verifica dell’età come la biometria o l’identificazione governativa per imporre un limite di età per i social media, due dei metodi sono in fase di sperimentazione.

Le altre proposte dell’Australia sono il limite di età più alto stabilito da qualsiasi paese, nessuna esenzione per il consenso dei genitori e nessuna esenzione per gli account preesistenti.

La legislazione sarà introdotta nel Parlamento australiano quest’anno, con le leggi che entreranno in vigore 12 mesi dopo essere state ratificate dai legislatori, ha affermato Albanese.

“I ragazzi spinti nel dark web”

Non ci saranno esenzioni per i bambini che hanno il consenso dei genitori o che hanno già un account.

“L’onere spetterà alle piattaforme dei social media per dimostrare di adottare misure ragionevoli per impedire l’accesso”, ha affermato Albanese. “L’onere non spetterà ai genitori o ai giovani”.

“Quello che stiamo annunciando qui e ciò che promulgheremo sarà davvero un primato mondiale“, ha affermato il ministro delle Comunicazioni Michelle Rowland.

Rowland ha affermato che le piattaforme interessate includeranno Instagram e Facebook di Meta, così come TikTok di Bytedance e X di Elon Musk. Anche YouTube di Alphabet rientrerebbe probabilmente nell’ambito della legislazione, ha aggiunto.

Il Digital Industry Group, un organismo rappresentativo che include Meta, TikTok, X e Google di Alphabet come membri, ha affermato che la misura potrebbe incoraggiare i giovani a esplorare parti più oscure e non regolamentate di Internet, tagliando loro l’accesso alle reti di supporto.