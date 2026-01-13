“Sono omosessuale e non ho interesse per le donne”. Così si è difeso in aula un 57enne che è stato assolto dal tribunale di Teramo dall’accusa di violenza sessuale ‘perché il fatto non sussiste’. “Non l’ho mai toccata”, ha detto l’imputato. A farlo finire a processo, scrive ‘Il Messaggero’, è stata una ventenne che alla fine del 2023 raccontò ai Carabinieri e alla Polizia Ferroviaria di essere stata avvicinata e molestata dall’uomo, visibilmente ubriaco, alla stazione di Giulianova.

Il 57enne aveva dato subito una diversa versione dei fatti, sostenendo che era stata la ragazza ad avvicinarsi a lui, incuriosita dal fatto che si stesse mettendo lo smalto sulle unghie, e che poi l’aveva salutata con una pacca su un ginocchio, dopo una breve conversazione su una panchina della stazione.