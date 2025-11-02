Un medico vegetariano è morto soffocato su un volo della Qatar Airways: secondo la famiglia la colpa è che gli è stato presumibilmente negato un pasto vegetariano e gli è stata servita carne.

La sua famiglia ha intentato causa contro la compagnia aerea per omicidio colposo, scrive Falyn Stempler sull’Express.

Asoka Jayaweera, 85 anni, di origini indiane e residente in California vegetariano, è morto nell’agosto 2023 dopo essere stato presumibilmente costretto a “mangiare” la carne che gli era stata servita su un volo da Los Angeles a Doha, in Qatar, secondo una causa per omicidio colposo intentata dal figlio Surya.

“Sono vegetariano” ma c’era solo carne

Asoka sostiene che suo padre sia stato costretto a mangiare il pasto carnivoro dopo essere stato informato da un membro dell’equipaggio di cabina che non c’erano opzioni vegetariane, nonostante avesse richiesto il pasto in anticipo.

La causa chiede il risarcimento dei danni per negligenza e omicidio colposo, nonché la copertura delle spese legali.

A Jayaweera, secondo la causa, sarebbe stato servito il pasto con carne circa due ore e mezza dopo l’inizio del volo di 15 ore.

La famiglia sostiene che l’uomo avesse richiesto un pasto vegetariano in precedenza, ma che il personale gli avesse detto che non ce n’era nessuno disponibile e che avrebbe dovuto “mangiare carne”.

La morte dopo il pasto

Il figlio sostiene di aver “iniziato a soffocare con il pasto” poco dopo. Non è chiaro cosa gli sia successo.

I membri dell’equipaggio hanno chiamato l’assistenza medica quando ha iniziato a soffocare, ma si sono rifiutati di effettuare un atterraggio di emergenza a causa della posizione dell’aereo sopra il Circolo Polare Artico.