Un episodio drammatico e surreale ha scosso la contea di Polk, in Florida. Lunedì mattina, poco prima dell’alba, la polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione riguardante un uomo in evidente stato di alterazione. Si trattava di Timothy Schulz, 42 anni, che poche ore prima si era presentato tremante in un ippodromo chiedendo di contattare suo figlio, per poi allontanarsi senza spiegazioni. Più tardi, è stato avvistato a Lakeland, a sud di Orlando, mentre si immergeva in un lago noto per la presenza di alligatori.

Secondo la polizia, Schulz avrebbe rifiutato l’aiuto di un testimone che aveva cercato di lanciargli un giubbotto salvagente. Poco dopo, un alligatore lo ha attaccato, mordendogli il braccio destro. Nonostante le ferite, Schulz è uscito dall’acqua e ha iniziato a vagare per una zona residenziale. I testimoni lo hanno descritto come aggressivo e fuori controllo: “Ringhiava, è stato scioccante”, hanno raccontato.

L’intervento della polizia e l’escalation letale

Una volta uscito dal lago, Schulz ha iniziato a comportarsi in modo sempre più minaccioso. Armato di cesoie da giardino, ha lanciato un mattone contro un camion e ha tentato di forzare il veicolo. Quando la polizia è arrivata sul posto, gli agenti hanno cercato di contenerlo. Hanno ordinato a Schulz di lasciare le cesoie, ma lui si è lanciato contro di loro. Il taser usato per immobilizzarlo non ha avuto effetto.

La situazione è rapidamente degenerata. Schulz si è diretto verso la volante, cercando — secondo la ricostruzione ufficiale — di estrarre un fucile custodito all’interno del veicolo. A quel punto, i due agenti hanno aperto il fuoco, uccidendolo. È stata avviata un’indagine interna sull’accaduto, e gli agenti coinvolti sono stati messi in congedo amministrativo fino al termine degli accertamenti. Le autorità sospettano che Schulz fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti durante l’intero episodio.