Tutto è avvenuto nella tarda serata di sabato a Villa Carcina, nel Bresciano. Un uomo di 58 anni, guardia giurata, ha esploso due colpi di pistola contro l’amante della moglie, ferendolo a una gamba. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia, il cinquantenne avrebbe sorpreso la consorte in auto con l’altro uomo, all’interno del cortile privato di un’azienda locale. In preda alla rabbia, avrebbe quindi impugnato la propria arma d’ordinanza, regolarmente detenuta, e fatto fuoco. Uno dei proiettili ha raggiunto la vittima, che è stata soccorsa e trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dopo l’aggressione, l’autore del gesto si è presentato spontaneamente alla caserma dei Carabinieri di Gardone Val Trompia, confessando l’accaduto e consegnando l’arma utilizzata. È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e condotto nel carcere cittadino. Sul luogo della sparatoria sono intervenuti anche i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Brescia per effettuare i rilievi.