È stato ritrovato il corpo senza vita del 25enne albanese scomparso domenica notte dopo un tentato furto in un’abitazione di Foria di Centola, in provincia di Salerno. Il giovane era in fuga insieme ad altri due complici quando, durante la rapina, è scoppiata una sparatoria. Il cadavere è stato individuato questa mattina in una zona impervia di San Severino di Centola, al termine di due giorni di intense ricerche. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato colpito da un proiettile, forse sparato dal proprietario della casa presa di mira.

Indagini in corso sulla dinamica della sparatoria

La posizione del padrone di casa è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di chiarire le dinamiche esatte della notte del furto. L’uomo è indagato per aver presumibilmente esploso il colpo che ha ucciso il giovane. Nella stessa circostanza è rimasto ferito anche un altro dei presunti ladri, attualmente ricoverato in ospedale a Napoli. Il terzo componente del gruppo è ancora in fuga e attivamente ricercato dalle forze dell’ordine. Durante il furto sarebbe stata sottratta anche una pistola, ulteriore elemento ora al centro dell’inchiesta.