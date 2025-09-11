Un episodio di violenza ha scosso il trasporto pubblico napoletano nella giornata di martedì 9 settembre. A bordo della linea 151 dell’Anm, un passeggero ben vestito, con un trolley al seguito, è stato sorpreso dai controllori senza biglietto. Invitato a mostrare il titolo di viaggio, ha dichiarato di non averlo e, sollecitato a fornire le proprie generalità, ha risposto che lo avrebbe fatto alla fermata successiva. Una volta sceso, ha tentato la fuga, scatenando il caos.

Nel tentativo di sottrarsi ai verificatori, l’uomo ha lanciato una borraccia d’acciaio colpendo un’operatrice all’orecchio e ferendola, per poi scagliare anche la valigia che portava con sé. Nonostante il trauma subito, i controllori hanno seguito l’aggressore, mentre venivano allertate le forze dell’ordine. Grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato e della Municipale, il fuggitivo è stato bloccato lungo la Riviera di Chiaia e arrestato. L’operatrice ferita è stata invece medicata in ospedale.

Le reazioni dei sindacati

L’aggressione ha suscitato immediate reazioni da parte delle sigle sindacali, che hanno espresso solidarietà alla lavoratrice colpita e condannato duramente l’accaduto. In una nota congiunta, USB Lavoro Privato – Comparto Trasporti, con Marco Sansone e Adolfo Vallini, ha dichiarato: “Solidarietà alla collega aggredita e richiesta di maggiori tutele per il personale dei trasporti. Esprime piena solidarietà alla collega addetta alla verifica dei titoli di viaggio, vittima di una vile aggressione a bordo della linea 151, alla Riviera di Chiaia a Napoli, durante un normale controllo dei biglietti ai passeggeri dell’autobus”.

I sindacalisti hanno definito l’episodio “un ennesimo atto di violenza inaccettabile” e hanno ribadito la necessità di introdurre misure concrete per la sicurezza, come bodycam per il personale, cabine anti-aggressione sui mezzi e un potenziamento della vigilanza nelle stazioni della metropolitana, troppo spesso scenario di atti vandalici.

L’appello per la sicurezza

Anche UGL Autoferrotranvieri Napoli-Campania, con il segretario Fulvio Fasano, ha espresso vicinanza alla collega, denunciando l’inaccettabile frequenza di aggressioni ai danni dei lavoratori del trasporto pubblico locale. “Esprimiamo solidarietà alla collega aggredita ieri durante l’esercizio delle sue funzioni. […] Non è più accettabile che chi lavora ogni giorno per garantire un servizio essenziale debba temere per la propria incolumità”, ha affermato Fasano.