Una serata di caos si è consumata domenica a Pioltello, alle porte di Milano. Un uomo di 32 anni, originario dell’Algeria, ha distrutto i finestrini di più di 10 automobili parcheggiate nei pressi della stazione di Pioltello, nella frazione Seggiano. Armato di un cacciavite, l’uomo, visibilmente in stato di alterazione, ha agito indisturbato fino all’arrivo dei carabinieri, allertati dai passanti.

Le testimonianze raccolte hanno descritto una scena di devastazione, con i vetri infranti delle vetture vandalizzate e l’uomo intento a rovistare al loro interno. Si stima che tra le auto coinvolte ci siano state circa 10-12 vetture, alcune delle quali probabilmente depredate.

L’aggressione ai carabinieri

All’arrivo dei militari del radiomobile, l’uomo ha opposto una violenta resistenza. Per sfuggire all’arresto, ha colpito i carabinieri con calci e pugni, costringendoli a immobilizzarlo con grande difficoltà. Una volta placato, è stato trasportato all’ospedale di Melegnano per verificare le sue condizioni di salute, dato lo stato di alterazione in cui si trovava.

Le accuse e il processo imminente

Il 32enne dovrà rispondere di diversi capi d’accusa: violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al danneggiamento aggravato. Per lui è prevista un’udienza direttissima, durante la quale verranno analizzati i suoi comportamenti e le relative responsabilità per gli atti compiuti.