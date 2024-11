Non sono state trovate vittime nei 50 veicoli finora ritrovati dai militari dell’Unità di emergenza dell’esercito (Ume), che stanno ispezionando il parcheggio sotterraneo del grande centro commerciale Bonaire, ad Aldaia.

Il parking di Aldaia sotto il centro commerciale più grande d’Europa

Si temeva che il parking, che conta 1.800 posto sotterranei e in tutto 5.700 con i posti all’aperto, potesse essere diventato un enorme cimitero di acqua e fango per i clienti e il personale impiegato nel centro commerciale, pubblicizzato come “il più grande d’Europa”.

Ma le ispezioni compiute stamattina, dalle squadre dei sub, entrate dopo che l’Ume ha svuotato con le idrovore la superficie interrata di 2.000 metri quadri, avrebbero per fortuna smentito le più drammatiche previsioni.

Il parking, come aveva dichiarato il sindaco di Aldaia, Guillermo Luna, poteva essere a “un livello minimo di occupazione” quando martedì l’area è rimasta sommersa da un mare di fango.