Ha sparato a un cinghiale durante una battuta di caccia. In pochi istanti l'animale ha reagito al colpo caricando il cacciatore, ferendolo a una gamba e uccidendolo. Protagonista dell'incidente un pensionato di 74 anni, che si trovava domenica 28dicembre 2025 con altri amici lungo la strada provinciale che collega Vallemaio a Sant’Andrea, in località Colle Cedro, nel Frusinate. Il cacciatore era conosciuto da tutti come "il falegname", per via della sua abilità artigiana che continuava a coltivare con dedizione anche dopo aver concluso la sua carriera lavorativa come operaio presso lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. Rimasto gravemente ferito, l'anziano, dopo l'immediato arrivo del 118, è stato trasferito in ospedale dove è morto probabilmente a causa di una grave emorragia. Il cinghiale avrebbe reciso l'arteria femorale del 74enne, residente a Cassino, causando la sua morte (Foto Ansa) - Blitz Quotidiano