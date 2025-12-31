Spara a un cinghiale e lo crede morto, ma l’animale si rialza e lo uccide
Ha sparato a un cinghiale durante una battuta di caccia. In pochi istanti l’animale ha reagito al colpo, caricando il cacciatore, ferendolo mortalmente a una gamba. Protagonista dell’incidente un pensionato di 74 anni, che si trovava domenica 28dicembre 2025 con altri amici lungo la strada provinciale che collega Vallemaio a Sant’Andrea, in località Colle Cedro, nel Frusinate.
Il cacciatore era conosciuto da tutti come “il falegname”, per via della sua abilità artigiana che continuava a coltivare con dedizione anche dopo aver concluso la sua carriera lavorativa come operaio presso lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. Rimasto gravemente ferito, l’anziano, dopo l’immediato arrivo del 118, è stato trasferito in ospedale dove è morto probabilmente a causa di una grave emorragia. Il cinghiale avrebbe reciso l’arteria femorale del 74enne, residente a Cassino, causando la sua morte.