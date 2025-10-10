Un cacciatore di 69 anni residente a Conselice, nel Ravennate, è stato denunciato dai carabinieri per aver ferito accidentalmente un uomo di 42 anni mentre tentava di abbattere un uccello durante una battuta di caccia. La vittima si trovava in un campo agricolo dove stava effettuando lavori di bonifica di un canale. L’episodio ha fatto scattare le indagini, avviate dopo la denuncia presentata dal 42enne, che è stato successivamente medicato in ospedale ad Argenta, in provincia di Ferrara. Il cacciatore dovrà rispondere dell’accusa di lesioni colpose. Nel frattempo, le autorità stanno verificando se l’uomo possedesse tutti i requisiti necessari per la detenzione e l’uso delle armi. Durante le indagini, i carabinieri hanno proceduto al sequestro delle armi del 69enne per garantire la sicurezza e approfondire gli accertamenti sul fatto.