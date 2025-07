Un uomo di 70 anni ha fatto irruzione alla festa di una bambina ed ha cominciato a sparare uccidendo sua cognata, la nonna della bambina festeggiata. Ferita anche la mamma della piccola. La tragedia è avvenuta nella serata di venerdì 11 luglio a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino durante una festa di compleanno.

Intorno alle 19, Sandro Spigardi avrebbe fatto irruzione armato e avrebbe cominciato a sparare uccidendo la cognata Griselda Cassia Nunez, 44 anni, di origine boliviana, e nonna della festeggiata di 5 anni, e ha ferito la figlia 28enne di lei, Kenia Cassia Vaca. Trasferita all’ospedale Torrette di Ancona non sarebbe però in pericolo di vita.

L’uomo si sarebbe recato nella casa dove Griselda Cassia Nunez è rimasta a vivere dopo la morte del marito e vi sarebbe stato un diverbio con le persone presenti forse per il rumore. Subito dopo, il 70enne sarebbe tornato nella roulotte in cui vive a pochi metri per prendere una pistola regolarmente detenuta. Subito dopo è rientrato nell’abitazione ed ha fatto fuoco contro la cognata e la nipote. Nel frattempo un’altra donna è riuscita a mettere in salvo i 5 bambini presenti, portandoli in una casa vicino.

Il 70enne si è poi asserragliato nell’abitazione con la donna di 44 anni e si è arreso intorno alle 22. I Carabinieri, una volta entrati, hanno trovato la donna che aveva preso in ostaggio senza vita. Spingardi è stato arrestato e la casa è stata sottoposta sotto sequestro.