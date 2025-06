Un uomo di 55 anni ha sparato a sua madre 89enne prima di togliersi la vita. I due corpi sono stati trovati nella loro abitazione di Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, nella mattinata di oggi, lunedì 23 giugno. La donna era inferma da tempo. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo ha sparato alla madre con una pistola e avrebbe poi rivolto l’arma contro sé stesso togliendosi la vita.

Sul caso che è apparso fin da subito un omicidio-suicidio familiare stanno indagando i Carabinieri e gli esperti della Scientifica, coordinati dal magistrato di turno Piero Basilone.

Villa Tirano è un comune della Valtellina non lontano dal confine con la Svizzera. Il 55enne e sua madre vivevano in una palazzina: l’uomo avrebbe ucciso la madre usando la stessa arma. L’anziana era da tempo inferma nel letto a causa di alcuni problemi di salute. Al momento non si conoscono le motivazioni che hanno spinto il 55enne a commettere un gesto così estremo.