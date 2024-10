Spara alla moglie per strada davanti ad un supermercato a San Severo, nel Foggiano, poi si toglie la vita con la stessa arma. La donna è stata portata in ospedale in condizioni disperate. Sul posto son accorsi sanitari del 118 e forze dell’ordine.

Cosa è successo

La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre, nel parcheggio di un supermercato Eurospin della cittadina foggiana. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni disperate mentre l’uomo è morto sul colpo. L’uomo era un agente di polizia penitenziaria in pensione.

La donna è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco sparati da distanza ravvicinata nel parcheggio. La tragedia si è consumata davanti a numerosi testimoni tra addetti e clienti del supermercato che in quel momento affollavano il punto vendita. Sono stati loro ad allertare subito i soccorsi con chiamate ai numeri di emergenza.