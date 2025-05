Jasmine Paolini ha battuto in due set l’americana Coco Gauff in un Foro Italico gremito all’inverosimile. L’azzurra ha riportato in Italia il titolo femminile degli internazionali dopo 40 anni. Paolini nella storia: indue set (6-4,6-2) entrano di diritto nella cineteca del tennis italiano.

Jasmine strepitosa

Alla finale degli Internazionali BNL d’Italia l’azzurra è arrivata dopo una settimana strepitosa decollata martedì con i quarti di finale superati in tre set contro la quotata Shnaider. Si è ripetuta giovedì nella semifinale con la Stearns, liquidata in due set. Incredula di tanta buona sorte si è tuffata nella finale di sabato 17 contro la statunitense Coco Gauff, definita “l’erede delle sorelle Williams”. In Foro Italico tutto per lei, Jasmine è’ scesa in campo con la massima determinazione.

Primo set in 53 minuti

Jasmine, davanti al presidente Mattarella, ha subito dato il meglio di sé , reggendo bene nello scambio da fondo e sfruttando gli errori della Gauff. Vittoria netta: 6-4 in 53 minuti, capitalizzando soprattutto il break ottenuto nel terzo game. Primo set impeccabile. La Gauff ci ha messo del suo commettendo 31 errori gratuiti. Jasmine ha chiuso il set con il. 76% di prime ed una resa del 56%.

Secondo set nel tripudio

Inizia alle 18.06 alla grande, va sul 3-0 rapidamente e chiude alle 18.38 nel tripudio di un Centrale impazzito. Paolini tatticamente perfetta. Straordinaria. Ha vinto a Roma, e’ la seconda italiana nella storia. Ha conquistato il titolo degli internazionali, secondo 1000 della carriera. Seconda italiana a vincere nella capitale dopo Raffaella Reggi nel 1985.

“Grazie Mattarella”

“Sto vivendo una emozione enorme, me la sto godendo al massimo. Sono contenta: sono entrata in campo con le idee chiare, ho giocato un buon tennis e facevo scorrere bene la palla. Grazie al presidente Mattarella, sono felice della sua presenza. Noi siamo andati al Quirinale e lui è venuto al Foro Italico. Grazie a tutti. Oggi il supporto et stato impressionante”.

Alle 18.55 ha alzato la Coppa. Pratica risolta in 1h29’. Ha giocato su una nuvola. Ha detto alla premiazione:” Ringrazio anche il mio team e la mia famiglia. Un grazie agli organizzatori e al pubblico davvero speciale”.