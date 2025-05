Una tragica vicenda si è consumata questa mattina, venerdì 16 maggio, a Otranto, in provincia di Lecce. Intorno alle 10, in un appartamento al piano rialzato di una palazzina in via monsignor Gaetano Pollio, un uomo di 85 anni, Angelo Brigante, ha sparato alla moglie, Mariateresa Parata, 81 anni, colpendola alla tempia. Successivamente ha rivolto l’arma contro sé stesso e si è tolto la vita. La tragedia ha sconvolto il tranquillo condominio, dove diversi residenti hanno raccontato di aver udito prima delle urla e poi due spari ravvicinati. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul posto, allertate dalla figlia della coppia, che vive al piano superiore.

Le condizioni della donna e il contesto

Mariateresa Parata è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasportata d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, entrambi i coniugi soffrivano di gravi patologie: alla donna era stata da poco diagnosticata una malattia pancreatica severa, ma pare che rifiutasse le cure. La figlia, preoccupata dal silenzio dei genitori, ha deciso di entrare nell’abitazione, trovandoli riversi sul letto.