Quando l’hanno salvata le hanno dato il nome di Milagro, “miracolo” in spagnolo. Ed effettivamente nessun nome meglio si addice alla storia di questa cagna incinta, ferita da nove colpi di pistola. L’episodio è accaduto in Messico, dove gli operatori della Fundación Cantu l’hanno soccorsa, poco prima che mettesse al mondo i suoi cuccioli. Milagro è entrata in travaglio mentre la stavano trasportando verso una clinica.

“Il piano non era che i cuccioli nascessero nel camioncino, ma a volte capita così. I volontari semplicemente si sono messi all’opera”, ha raccontato in un’intervista Autumn Fox, fondatrice del Roo’s Run Club, come si legge su La Stampa. Seppur ferita, Milagro è riuscita a dare alla luce sei cuccioli in perfetta salute: “Tutti erano sani, sono i suoi sei piccoli miracoli”. Ognuno dei cagnolini ha una nuova famiglia.