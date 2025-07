Un gesto violento e inspiegabile. Così si può definire quanto accaduto nel gattile di Castrezzato, in provincia di Brescia. Qualcuno ha sparato con una pistola ad aria compressa contro il rifugio, ferendo non un gatto, ma il cane mascotte dell’associazione “Progetto con i Baffi”, che si prende cura del posto. L’animale si chiama Sansone e da anni viene impiegato come unità di pet therapy con bambini disabili e persone fragili. Lo scorso weekend il cane è stato trovato ferito, tremante e sporco di sangue.

“Pensavamo si fosse graffiato – spiegano dall’associazione – Poi abbiamo visto la ferita e ci siamo resi conto che era qualcosa di molto più grave”. Sansone non è in pericolo di vita, ma è stata comunque necessaria per lui un’operazione chirurgica. Nell’area del rifugio sono stati poi trovati altri quattro pallini compatibili con una pistola ad aria compressa. Questo tipo di oggetti non richiedono una denuncia per la detenzione, ma possono comunque essere pericolosi per chi li usa.