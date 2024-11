Un uomo è stato trovato morto in un lettino abbronzante di una palestra. Tre giorni prima, la sua famiglia aveva denunciato la sua scomparsa avvenuta proprio mentre si stava recando al centro fitness. È accaduto a Indianapolis, negli Stati Uniti. Il corpo di Derek Sink, 39 anni, è stato scoperto lunedì scorso senza vita nei locali della palestra in cui l’uomo era entrato il venerdì precedente.

A denunciare la scomparsa era stata la compagna di Sink. La donna l’aveva accompagnato al centro fitness per iscriversi per la prima volta. Insieme alla figlia, era poi andata a fare compere, lasciando l’uomo alla palestra. La compagna e la figlia erano poi tornate ma non hanno trovato Derek ad attenderle. Erano anche andate a cercarlo in un vicino centro commerciale e nei dintorni.

A questo punto, tornate a casa sperando di trovarlo lì, si erano accorte che non era nemmeno rientrato. Capito che era successo qualcosa di grave avevano denunciato la scomparsa.

La scomparsa e la morte dell’uomo

Per tre giorni di lui non si era saputo nulla. Lunedì qualcuno ha però avvertito il cattivo odore proveniente dalla sala con i lettini abbronzanti. A questo punto è avvenuta la scoperta del corpo senza vita del 39enne.

L’uomo, tra l’altro, indossava un braccialetto elettronico alla caviglia, dal quale è emerso che non era mai uscito dalla palestra. I familiari non si spiegano come possa essere accaduta una cosa del genere. Sul corpo dell’uomo sarà eseguita l’autopsia. I parenti pensano che sia stato vittima di un’overdose, poiché aveva già avuto problemi di dipendenza.