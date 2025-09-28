Spie cinesi infiltrate ai vertici del partito di estrema destra in Germania? La notizia acquisita una luce sinistra dopo la rivelazione sulle morti di sei candidati del partito di estrema destra tedesco.

I giornali tedeschi ne sembrano convinti ma la risposta è affidata alla Corte d’Appello Regionale Superiore di Dresda, dove il processo ha avuto inizio ai primi di agosto con un calendario di 13 udienze che prevede la conclusione entro settembre.

Il 16 settembre, la Procura Federale tedesca ha chiesto una condanna a sette anni e mezzo di carcere per Guo Jian, 44 anni e a due anni e nove mesi di carcere per la sua coimputata, una donna di nome Yaqi Xiao, 39 anni, durante un’udienza presso la Corte d’Appello di Dresda. Xiao sarebbe stata l’amante di Guo, peraltro regolarmenteq sposato.

I pubblici ministeri hanno affermato che entrambi gli imputati avevano agito come agenti dei servizi segreti cinesi, con Guo come capo della cospirazione..

Il caso riguarda anni di spionaggio per la Cina da parte di Jian Guo, cittadino tedesco e ex dipendente di un esponente politico dell’AfD, Maximilian Krah.

Maximilian Krah, noto per le sue posizioni di estrema destra, negazioniste dell’olocausto e di difesa delle SS, è per avere smentito di avere preso soldi dalla RussiaDresda, 28 gennaio 1977) è un politico tedesco, europarlamentare di Alternativa per la Germania.

Due spie al servizio dellla Cina

Jian Guo, cittadino tedesco , avrebbe lavorato per l’intelligence cinese dal 2002, anche mentre lavorava nell’ufficio di Bruxelles di Krah quando era eurodeputato tra il 2019 e il 2024.

Guo, che nega le accuse, è accusato di aver trasmesso a Pechino più di 500 documenti, alcuni dei quali considerati altamente sensibili, nonché informazioni su decisioni e dibattiti al Parlamento europeo.

Entrambi gli imputati sono in stato di detenzione da quando sono stati arrestati l’anno scorso .

La difesa dell’imputato, scrive Tagesschau, ha respinto le accuse di spionaggio per un’agenzia di intelligence cinese. Il suo avvocato ha dichiarato all’inizio del processo che le sue attività non erano finalizzate alla trasmissione di informazioni.

Se condannato, rischia fino a dieci anni di carcere.

L’avvocato difensore di Guo ha sollevato il sospetto che l’arresto del suo cliente fosse motivato politicamente. “Soprattutto in vista delle elezioni europee del 2024”, ha affermato l’avvocato. Il legale dubitava che le conversazioni intercettate di Guo fossero ammissibili come prova. Dipingeva Guo come un dipendente dedicato di Krah.

Il suo cliente, in qualità di assistente nell’ufficio di Krah, si occupava principalmente di commercio estero, ha dichiarato l’avvocato.

A causa del suo background e delle sue competenze linguistiche, le sue responsabilità includevano anche i rapporti con la Cina. Aveva condotto discussioni in questo contesto. Non si può escludere che le persone con cui ha parlato avessero legami con un’agenzia di intelligence cinese, ha detto il difensore.

Pesante atto di accusa

Secondo l’atto d’accusa del Procuratore Generale Federale, Guo avrebbe lavorato per un’agenzia di intelligence cinese fin dal 2002. La Procura Federale lo ha fatto arrestare a Dresda nell’aprile 2024. Lo accusano di un caso particolarmente grave di attività di intelligence. In qualità di assistente nell’ufficio di Krah al Parlamento europeo, ha raccolto informazioni da settembre 2019 fino al suo arresto e ha trasmesso alcuni documenti riservati alle autorità cinesi, secondo l’atto d’accusa.

Tra questi, tra le altre cose, lo stato dei negoziati al Parlamento europeo e oltre 80 decisioni relative alla Cina. Secondo l’atto d’accusa, Guo avrebbe raccolto oltre 500 documenti e li avrebbe trasmessi ai servizi segreti tramite una chiavetta USB, inclusi alcuni documenti classificati come particolarmente sensibili.

Ha anche raccolto informazioni su importanti politici dell’AfD, come la “posizione” dei leader di partito Alice Weidel e Tino Chrupalla, e ha spiato esponenti dell’opposizione cinese e dissidenti in Germania.

Si è anche spacciato per un falso critico della Cina sui social media, nel tentativo di ottenere informazioni personali. “Questo caso è esemplare dello spionaggio cinese sugli affari politici, pubblici, economici e militari della Germania e dell’UE”, ha affermato il Procuratore Federale Stephan Morweiser a margine dell’udienza a Dresda. Le attività spaziavano dallo spionaggio ai danni della leadership dell’AfD fino all’impiego di forze militari. Pertanto, la Procura Federale considera il caso “particolarmente grave”.

Krah ora è membro del Bundestag ed è stato membro del Parlamento europeo dal 2019 al 2025 e membro delle Commissioni per il commercio internazionale, nonché delle Sottocommissioni per i diritti umani e la sicurezza e la difesa. Ha anche fatto parte della delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti.

Nelle elezioni federali di febbraio, ha ottenuto il mandato diretto nella circoscrizione di Chemnitz – Erzgebirgskreis II e da allora è membro del Bundestag.

La coimputata è la cinese Jaqi Xiao. Gli inquirenti la accusano di aver collaborato con l’imputato. Lavorava per un fornitore di servizi logistici presso l’aeroporto di Lipsia/Halle e avrebbe ripetutamente fornito a G. dati su voli, merci e passeggeri. Ciò riguardava principalmente il trasporto di equipaggiamento militare e di individui con legami con un’azienda di difesa tedesca.

Xiao è stata arrestata nel settembre dello scorso anno. È anche sospettata di aver agito come agente segreto per un’agenzia di intelligence cinese.

La Cina ha respinto le accuse. La cosiddetta teoria di una minaccia da parte di spie cinesi era completamente inventata e dolosa, ha dichiarato all’epoca a Pechino il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun.