L’edificio che ospita Spin Time a Roma è sotto minaccia di sgombero. Una petizione per chiedere al ministero dell’Interno e alle autorità responsabili di fermarsi, “di non cancellare una realtà vitale per centinaia di persone e per l’intera città” è stata lanciata in questi giorni e firmata da centinaia di persone, tra cui molti personaggi del mondo della cultura, da Marco Bellocchio a Paolo Sorrentino, da Matteo Garrone a Fabrizio Gifuni, Nanni Moretti, Mannarino.

“Spin Time non è un centro sociale occupato, non è un luogo di propaganda politica, non produce illegalità, non è mai stato coinvolto in disordini sociali da quando è nato nel 2013. Spin Time è molto più di un edificio, è un’idea di umanità, di convivenza e di cittadinanza attiva, come concepito nell’art. 4 della nostra Costituzione – si legge nella petizione -.

Spin Time è un luogo in cui 400 persone da oltre 25 paesi diversi si impegnano con cittadine e cittadini italiani, in un lavoro quotidiano, nella costruzione una comunità solidale, democratica e non violenta. Una comunità di oltre 140 famiglie con più di 100 bambine e bambini, che grazie a operatori e mediatori e alla collaborazione con la Scuola Di Donato, garantisce il diritto allo studio per tutte e tutti (a Spin Time la dispersione scolastica è uguale a zero). Molti giovani negli anni si sono laureati, si sono inseriti nel mondo del lavoro e nel sistema produttivo del nostro Paese. Lo sgombero significherebbe disperdere una comunità, spezzare legami umani costruiti nel tempo, interrompere percorsi di studio, di lavoro, di vita, peggiorare le condizioni dei 400 residenti ed infine alimentare nuova marginalità in diversi quartieri della città. Chiediamo che lo sgombero venga fermato e che si apra un percorso reale di riconoscimento e di tutela dell’esperienza di Spin Time. Luoghi come questo – conclude la petizione – non devono essere cancellati, ma sostenuti, fatti crescere e accompagnati per migliorare il futuro possibile di tutte le nostre città”.

Da Bellocchio a Moretti, da Gifuni a Mannarino, tutte le adesioni

Al 30 dicembre hanno aderito: Marco Bellocchio, Mia Benedetto, Sonia Bergamasco, Luca Bigazzi, Jacopo Bistacchia, Barbora Bobulova, Marco Bonini, Marianna Cappi, Lorenzo Carvalho D’Amico, Valerio Carocci, Michela Cescon, Marco Colombo, Francesca Comencini, Carolina Crescentini, Carlo Cresto-Dina, Alessandra Cutolo, Peppe D’Argenzio, Antonietta De Lillo, Leonardo Di Costanzo, Ippolita Di Maio, Niccolò Fabi, Pierfrancesco Favino, Margherita Ferri, Anna Foglietta, Matteo Garrone, Alessandro Gassman, Elio Germano, Fabrizio Gifuni, Federico Gironi, Nicola Giuliano, Valeria Golino, Nicola Guaglianone, Sabina Guzzanti, Maria Iovine, Nicola Lagioia, Alessio Lazzareschi, Edoardo Leo, Valentina Lodovini, Alessandra Magliaro, Mannarino, Pietro Marcello, Mario Martone, Manuela Melissano, Nanni Moretti, Francesco Motta, Anna Negri, Piero Negri Scaglione, Susanna Nicchiarelli, Bruno Oliviero, Valeria Parrella, Lorenzo Pavolini, Vittoria Puccini, Christian Raimo, Giulio Rizzo, Viola Rispoli, Vanessa Roghi, Barbara Ronchi, Stefano Rulli, Fabrizia Sacchi, Giuliano Sangiorgi, Valia Santella, Vanessa Scalera, Francesco Scianna, Pietro Sermonti, Silvio Soldini, Elena Stancanelli, Massimo Torre, Tosca, Mario Tozzi, Thomas Trabacchi, Margherita Vicario, Monica Zappelli. E le associazioni 100Autori e Fondazione Piccolo America.