Approvato il 19 maggio, il nuovo regolamento dell’Agcom sancito nella delibera n. 106/25/CONS introduce un sistema di difesa concreto contro lo spoofing telefonico. L’obiettivo è chiaro: bloccare le comunicazioni internazionali che usano numerazioni italiane false per aggirare i controlli e truffare gli utenti. La tecnica dello spoofing CLI consente infatti ai truffatori di mascherare le proprie chiamate VoIP fingendosi istituti bancari o enti affidabili. Il nuovo regolamento stabilisce regole tecniche rigide e obblighi precisi per tutti gli operatori, italiani ed esteri, coinvolti nel traffico voce.

Come funziona il filtro contro le chiamate truffaldine

Il regolamento impone ai provider esteri di bloccare in partenza le chiamate che non rispettano gli standard internazionali di numerazione (ad es. numeri senza prefisso internazionale corretto o con campi incompleti nei protocolli VoIP). Le chiamate sospette – ad esempio quelle che usano un numero mobile italiano non assegnato, non in roaming o inesistente – verranno immediatamente filtrate. Un sistema di verifica in tempo reale con gli operatori italiani permetterà di capire se una numerazione è valida e se il cliente si trova effettivamente all’estero. In caso contrario, la chiamata sarà bloccata a monte.

Obblighi per gli operatori italiani e trasparenza

Gli operatori mobili italiani dovranno rendere disponibile un’API per fornire risposte immediate alle richieste di verifica dei partner esteri. Se la risposta non arriva entro due secondi, per evitare blocchi ingiustificati, la chiamata verrà comunque inoltrata. Tuttavia, se emergono segnali sospetti (come troppe chiamate con lo stesso numero), scatteranno blocchi automatici. Tutti i dati di richiesta e risposta dovranno essere archiviati e accessibili alle autorità per fini investigativi.