Un 24enne cileno è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e atti persecutori reiterati, in alcune occasioni anche spiando l’ex fidanzata grazie a un drone.

Gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano dopo le indagini relative alle denunce sporte dalla giovane nello scorso febbraio in cui aveva evidenziato di subire “violenze fisiche e verbali reiterate nel tempo, ingiurie e vessazioni, lesioni con conseguente trauma cranico e anche minacce tramite social network”.

L’uomo, dopo la notifica dell’avviso di conclusioni indagini nello scorso luglio, secondo le accuse ha continuato a minacciarla e perseguitarla anche con un drone per riprendere l’interno della sua abitazione.

In un episodio contestato, inoltre, avrebbe, con altri ancora non noti, accerchiato la vettura della ragazza quando questa era in compagnia di un’amica e di un amico, picchiandoli con una mazza da baseball. Ora si trova nella carcere di San Vittore.