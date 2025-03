Una famosa creator di contenuti su OnlyFans, noto sito di intrattenimento per adulti, è accusata di non aver dichiarato circa 110mila euro guadagnati tra il 2018 e il 2023. I suoi guadagni derivano dalla vendita di abbonamenti e contenuti “hard”, come foto e video, sia su OnlyFans che su un altro sito simile, Mondo Cam Girls. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza, che ha avviato un’indagine in provincia di Ferrara, dove vive la donna.

Il ruolo del marito

Durante i controlli, la Guardia di Finanza ha esteso le indagini anche al marito della creator. L’uomo, che avrebbe collaborato nelle attività online della moglie, è accusato di evasione fiscale per un importo di circa 50mila euro. Non avrebbe dichiarato redditi derivanti da fonti diverse dal lavoro della moglie, contribuendo così all’evasione fiscale familiare.