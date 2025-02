Starbucks licenzia 1.100 lavoratori che però lo scopriranno da casa, dato che per tutta la settimana dovranno lavorare in smart working. L’azienda ha infatti deciso di inviare una mail a ciascuno di loro entro oggi, in cui sarà indicato se continueranno a lavorare o se perderanno il posto di lavoro.

Un modo anomalo di comunicare che, a detta dell’azienda, serve a preservare la privacy. Il taglio fa parte del nuovo piano di rilancio voluto dall’amministratore delegato Brian Niccol, chiamato l’anno scorso per contribuire a rilanciare l’azienda che si trova in una fase di netto calo delle vendite, soprattutto negli Stati Uniti.

I lavoratori delle caffetterie, che sono la maggioranza, non saranno toccati dai tagli. Anche gli investimenti per le nuove aperture di negozi non subiranno riduzioni, spiega l’azienda. A rischio sono invece i circa 16.000 impiegati che lavorano nella distribuzione, nella torrefazione e nella vendita: qui ci saranno accorpamenti e chiusure di settori, sia nella sede centrale di Seattle sia in quelle periferiche.

L’annuncio è stato dato nelle scorse ore. Il personale che ricopre questi ruoli aziendali sarà tenuto a lavorare da remoto tutta la settimana. Come ha spiegato Niccol, attraverso i licenziamenti Starbucks vorrebbe far operare in modo più efficiente i propri dipendenti, aumentando la loro responsabilità, ridurre la complessità e migliorare l’integrazione.

Nella stessa comunicazione, si informa anche che i dirigenti che hanno lavorato da remoto finora dovranno cominciare a tornare a lavorare in sede almeno per tre giorni alla settimana.

L’azienda punta anche a rilanciare i menù, cancellando diverse bevande. In questo modo, dicono, si ridurranno i tempi di attesa e si migliorerà la qualità offerta.