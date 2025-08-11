Polemiche di Ferragosto e narrazioni da quaranta gradi all’ombra. Due big dello spettacolo nel vortice delle diatribe: l’esuberante tiktoker napoletana Rita De Crescenzo e il rapper milanese Fedez. Cioè l’influencer partenopea diventata famosa per l’invasione di Roccaraso (oggi conta due milioni di follower) e l’ex di Chiara Ferragni, peraltro già rimpiazzata dalla stilista Giulia Honneger, così almeno garantisce il settimanale Chi diretto (editorialmente) da quella vecchia volpe di Alfonso Signorini.

Al dunque: Rita è stata stoppata alla festa di Forio d’Ischia dove avrebbe dovuto esibirsi mercoledì al Bingo. Non la vogliono proprio. Lo ha deciso il sindaco in persona. L’intrattenimento di Rita, ha detto, è un danno di immagine per la gemma dell’isola. Il “niet” è deciso. Lo show della tiktoker non è gradito perché “urlato, effimero e trash”. Quanto a Fedez, che martedì sera proporrà il suo concerto alla “Festa dello stoccafisso” a Cittanova (Reggio Calabria) – ingresso gratuito nel teatro all’aperto di viale Campanella – non va giù a molti calabresi il cachet chiesto dal rapper (100mila euro) e tantomeno le ulteriori richieste di vini bianchi senza solfati, alimenti rigorosamente biologici, carne e verdure selezionate. Tutte spese accessorie sostenute da fondi privati, secondo il sito Mowmag, un blog d’attacco che non ha una precisa etichetta politica, fa soprattutto “opinionismo spinto” nel solco di una irriverenza futurista. D’accordo, ma l’amministrazione comunale è tenuta a rendicontare tutti i costi (anche logistici) poi rimborsati dallo sponsor che da vent’anni è il motore della kermesse dedicata al merluzzo essiccato. Staremo a vedere.

L’ira funesta della TikToker

Rita De Crescenzo è esplosa. Contesta la cancellazione del suo show, minaccia vendetta a suon di dirette, parla di vergognosa censura. E come il pelide Achille, nel poema epico greco, rivolge le sue invettive all’Agamennone di turno scagliandosi con la sua proverbiale foga. E giù accuse e anatemi con il consueto debito di sintassi. Conclusione: Rita è pronta a correre alle prossime elezioni regionali.

Il cachet stellare del rapper

Segno, se non altro, che la popolarità di Fedez, anche alle appendici dell’Aspromonte, regge alla grande. La “sagra dello stocco” sarà anche popolare ma non c’è dubbio che il cachet sia stellare. Il rapper di Rozzano, 35 anni, 7 album, filantropo su tempi del Covid (premiato con l’Ambrogino d’oro per la sua riconosciuta capacità di raccogliere fondi), manco alle sagre fa sconti. Incassa e tace. Ha appena venduto Villa Matilda (lago di Como) per 13 milioni. Sconosciuto l’acquirente. E così si è chiuso un altro capitolo della storia d’amore dei Ferragnez. Ce ne faremo una ragione.