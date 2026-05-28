Si è conclusa con oltre 540mila visitatori la mostra ‘Geometria, armonia e vita. L’architettura di Andrea Palladio dall’antico al classico’, ospitata presso il Museo Nazionale di Pechino.

Geometria, armonia e vita. L’architettura di Andrea Palladio dall’antico al classico

Inaugurata alla presenza dei ministri della Cultura italiano e cinese, Alessandro Giuli e Sun Yeli, la mostra ha proposto al pubblico cinese un ampio percorso dedicato alla figura di Andrea Palladio, attraverso opere, documenti, progetti e materiali provenienti da importanti istituzioni italiane e cinesi.

L’allestimento, progettato dallo Studio Cibic, ha messo in dialogo cultura italiana e cultura cinese, evidenziando affinità tra architettura, armonia delle forme e rapporto con il paesaggio.

Chinese Voices on Palladio

Ad arricchire il percorso espositivo anche il progetto fotografico di Lois Conner dedicato ai paesaggi palladiani del Veneto. In occasione della mostra è stato inoltre pubblicato da Treccani un catalogo trilingue in italiano, cinese e inglese, prima grande pubblicazione di riferimento dedicata a Palladio realizzata in Cina.

Il programma di iniziative dedicate ad Andrea Palladio proseguirà il 10 luglio con l’inaugurazione della mostra ‘Chinese Voices on Palladio’ presso il Tsinghua Art Museum di Pechino.