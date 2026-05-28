L’Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo ma serve il via libera finale di Donald Trump. Lo afferma il giornalista di Axios Barak Ravid su X.

Sarebbe stato raggiunto un accordo su un memorandum d’intesa per 60 giorni di proroga del cessate il fuoco e l’avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tuttavia, spetta a Trump fornire l’approvazione finale. Il presidnete Usa avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l’accordo ed esprimersi.

Il memorandum of understanding

Il memorandum of understanding fra Iran e Stati Uniti include l’impegno di Teheran a non perseguire lo sviluppo di armi nucleari e stabilisce che le prime questioni da negoziare nel corso dei 60 giorni riguarderanno lo smaltimento dell’uranio altamente arricchito e la gestione del programma nucleare iraniano.

Un altro punto importante stabilirà che il transito marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz sarà “illimitato”. cioè in “assenza di pedaggi”.

Via le mine entro trenta giorni

L’Iran dovrà rimuovere tutte le mine nello Stretto entro 30 giorni. Il blocco navale americano verrà revocato in proporzione al ripristino della navigazione commerciale.

Il memorandum di intesa fra Stati Uniti e Iran includerà la discussione di un meccanismo volto ad aiutare Teheran a iniziare a ricevere beni e aiuti umanitari. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali gli Stati Uniti si impegneranno a discutere l’allentamento delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati nell’ambito dei negoziati.