Alle 6.30 del mattino, una banda di ladri ha fatto esplodere il bancomat della filiale Intesa Sanpaolo di Stornara, in provincia di Foggia, utilizzando la cosiddetta tecnica della “marmotta”, un ordigno rudimentale inserito nella fessura di erogazione del denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi e analizzando le immagini della videosorveglianza per individuare i responsabili. Non è ancora chiaro se il colpo sia andato a segno e quale sia l’entità del danno economico.

Il sindaco Roberto Nigro ha espresso tutta la sua preoccupazione e la rabbia per l’ennesimo episodio di criminalità che colpisce il paese: “Ora siamo senza sportello bancomat e senza postamat, quest’ultimo fatto esplodere il 14 agosto. Non abbiamo più nulla. Siamo in ginocchio. È un paese in guerra”. Il primo cittadino ha annunciato che tornerà a scrivere al prefetto per chiedere un intervento urgente del governo: “Non è possibile andare avanti così. Chiedo al governo di intervenire e sollecitare quanto meno Poste Italiane e la Banca a ripristinare al più presto il servizio. La popolazione, circa 5.800 abitanti, non può restare senza alcun servizio”.