Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia parziale ad Agostina Barbieri, una donna di 63 anni che l’11 luglio 2021 uccise il marito 64enne Luciano Giacobone, strangolandolo con i lacci delle scarpe. La donna di Borghetto Borbera, in provincia di Alessandria, sarà ora affidata ai servizi sociali, dove dovrà svolgere del volontariato.

La donna interruppe in modo tragico una storia di violenza domestica che andava avanti da anni. In Corte d’Assise era stata condannata a 4 anni e 10 mesi con il riconoscimento della legittima difesa putativa. In appello, però, la pena si era fatta più dura: la Procura generale e il difensore di Barbieri avevano concordato una condanna a sei anni e due mesi, ma con l’attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale. Nella nuova condanna c’era infatti scritto che la donna aveva “agito sotto la spinta dell’amore materno, ovvero nell’intento di salvaguardare l’incolumità dell’unico figlio”.

L’11 luglio 2021, nella casa di Borghetto Borbera, la donna aveva prima sedato il marito. Poi gli aveva stretto al collo i lacci da scarpe. La donna aveva poi avvertito i Carabinieri e li aveva attesi, raccontando che negli ultimi 3 anni aveva subito sempre più atti di violenza da parte del marito, aggiungendo che la situazione era diventata insopportabile.