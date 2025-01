Mentre si trovava nella sua camera in uno studentato di Parigi, Emma Cadelli, una ragazza di 20 anni originaria di Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, è morta a causa di un probabile malore. In Francia, frequentava l’università Paris-Saclay, dove era al secondo anno di chimica. La giovane è deceduta mentre era a letto ed è stata trovata dal custode dell’università.

Il decesso è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, apparentemente per cause naturali. I genitori partiranno oggi per Parigi e sono in contatto con l’ambasciata italiana per ottenere chiarimenti sulle circostanze della morte. Il padre Stefano è stato dirigente della Polfer di Pordenone e Udine, mentre la madre, Barbara Piccinin, è stata candidata al Consiglio comunale di Roveredo.

La notizia della morte è stata riportata dal quotidiano Tribuna di Treviso. Prima di trasferirsi a Parigi, Emma aveva frequentato il Collegio Pio X International di Treviso, che la ricorda come una ragazza “piena di dedizione e talento”.