Strozzato da boccone, 44enne muore mentre assisteva al Palio di Sondrio

Vittorio De Marzi, 44 anni, molto conosciuto a Sondrio per il suo lavoro in piscina e il volontariato tra i City Angels, è morto per un malore, molto probabilmente imputabile al soffocamento per un boccone di un panino andato di traverso.

La prima ricostruzione

L’uomo, racconta la cronaca locale, è andato in ipossia dopo la conclusione della terza serata del Palio delle contrade di Sondrio. In quel momento stava assistendo all’evento sulle tribune della centralissima piazza Garibaldi tra i contradaioli di Brigata Orobica, della quale faceva parte. L’immediato intervento di altri partecipanti al Palio con la collaborazione di spettatori con esperienza medica e altri soccorritori, così come quello degli organizzatori della Pro loco che avevano a disposizione il defibrillatore sono valsi a poco. De Marzi non ha mai ripreso conoscenza anche dopo l’intervento del personale di Areu, giunto in piazza Garibaldi con un’auto medica, supportato da un’ambulanza della Croce rossa. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti. La morte è stata dichiarata in ospedale a mezzanotte. Il Palio oggi si ferma per lutto cittadino e gli organizzatori stanno ora valutando la possibilità di annullare la manifestazione.