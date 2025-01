Uno studente di 17 anni è stato ferito in maniera grave al collo con un coltello fuori da una scuola in piazza Testaccio, a Roma. Dai primi riscontri, l’aggressione sarebbe scaturita a seguito di un diverbio avvenuto a scuola con un altro studente di origini egiziane spalleggiato da un amico. I due sono stati fermati dalla polizia. Non si esclude che possa essere sentito anche il giovane ferito, che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Camillo in codice rosso.