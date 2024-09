Studentesse offese dalla prof alla Sapienza: “Prostitute e cicciottelle”. Rimossa la docente che gestiva gli alunni Erasmus

La professoressa di Portoghese presso la Facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza di Roma, è stata rimossa dal suo ruolo di responsabile degli studenti Erasmus. La decisione, che ha suscitato grande scalpore, è arrivata a seguito di accuse di frasi sessiste nei confronti delle studentesse.

La denuncia contro l’insegnante è stata avanzata dal collettivo LGBTQ+ Prisma, che fa parte del coordinamento universitario Link, grazie a testimonianze raccolte tra gli studenti. Il Comitato unico di garanzia dell’ateneo ha inizialmente preso in carico la questione, avviando un’istruttoria che ha portato alla rimozione della docente dalla gestione degli studenti Erasmus.

Le frasi sessiste: episodi e testimonianze

Le segnalazioni contro la professoressa sono iniziate a maggio 2023, quando alcuni studenti hanno raccolto e condiviso testimonianze riguardanti i suoi comportamenti e le sue affermazioni offensive. Uno degli episodi più rilevanti è avvenuto durante la Giornata della Lingua Portoghese, il 10 maggio, nel dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali.

Durante l’evento, un gruppo di studenti ha presentato un progetto incentrato sui termini sessisti legati alle donne in lingua portoghese, tra cui il termine “piranha”, che in portoghese indica una prostituta. La docente, rivolgendosi alle studentesse, avrebbe esclamato: “Ma che belle piranhas queste ragazze!”. Ulteriori testimonianze hanno descritto frasi come “Hai dimenticato le mutande?” e insulti legati all’aspetto fisico, come riferimenti a ragazze definite “cicciottelle” che “si avventano sul cibo e non tengono alla linea”. Questo comportamento è stato classificato dagli studenti come un caso di grassofobia.

La reazione degli studenti e l’intervento della Sapienza

Nonostante la rimozione dal ruolo di responsabile degli studenti Erasmus, gli studenti si dichiarano insoddisfatti delle misure prese. In particolare, sostengono che la docente ha perso il ruolo di Responsabile Accademico della Mobilità Internazionale (RAM) solo per il Brasile e non in modo definitivo. Inoltre, gli studenti lamentano l’assenza di scuse ufficiali da parte della professoressa, come riportato anche dalla presidente del comitato che ha gestito l’inchiesta.