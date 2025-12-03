In queste ore una notizia davvero “incredibile” sta alimentando il dibattito dell’opinione pubblica italica: le foto di Andrea Sempio davanti casa Poggi. Negli ultimi giorni, d’altronde, un’altra notizia ha tenuto banco tra bar e social: la famiglia che vive nel bosco.

Con l’Italia sull’orlo della bancarotta da vent’anni o forse trenta, ormai abbiamo perso il conto del tempo che abbiamo passato e che stiamo passando sul ciglio della crisi, con i ragazzi che fanno la fila all’aeroporto per scappare da questo Paese, con le culle vuote – un po’ come i seggi elettorali – e con una guerra sempre più drammatica alle porte della nostra stra-odiata Europa, gli italiani rimasti in Patria hanno finalmente trovato i due argomenti chiave su cui arrabbiarsi e su cui discutere: Garlasco e la famiglia che vive nel bosco.

Forse ha davvero ragione Rocco Casalino, che a Repubblica lo ha detto senza troppi giri di parole: “La stragrande maggioranza degli italiani non è interessata alla politica, non sa nemmeno quali siano le condizioni dell’economia”.

Ed è proprio così. E ormai non si sa più neanche di chi sia la colpa: se del popolo, disinteressato alla logica e alla razionalità, o dell’economia e della politica, che in fondo hanno spinto la folla verso questo annichilimento generale.

Nel dubbio, intanto, iniziamo a pensare al progetto della nostra baracca nel bosco: se continuiamo a precipitare, forse proprio lì dovremo davvero tornare a vivere. E vedrete che rivaluteremo anche i bagni a secco.